Rutas habilitadas con extrema precaución: recuerdan la obligatoriedad de portar cadenas en Santa Cruz
La subsecretaria de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, María Sanz, confirmó que la Ruta Nacional Nº 3 ya fue habilitada tras las intensas nevadas, aunque advirtió que toda la red vial provincial presenta condiciones invernales. Reiteró que es obligatorio portar cadenas, pidió extremar las precauciones al conducir y recomendó evitar viajes que no sean indispensables ante el pronóstico de nuevas bajas temperaturas y nevadas.