Santa Cruz creó un juzgado provincial de tránsito y refuerza el control en rutas En diálogo con Radio LU12 AM680, la subsecretaria de Seguridad Vial de Santa Cruz, María Sanz, brindó detalles sobre la puesta en marcha del nuevo Juzgado Administrativo Provincial de Infracciones de Tránsito, una herramienta impulsada por el Gobierno para fortalecer los controles viales y modernizar el sistema sancionatorio en rutas y caminos santacruceños.La funcionaria explicó que la creación del organismo no modifica los controles actuales, sino que cambia la autoridad encargada de juzgar las infracciones, tarea que hasta ahora recaía en los juzgados de paz. Además, remarcó que el objetivo es optimizar recursos, avanzar en la incorporación de tecnología y consolidar una política de seguridad vial con presencia territorial a través de tres sedes operativas distribuidas estratégicamente en la provincia.

Por La Opinión Austral | 04 de mayo 2026 · 13:05 hs.