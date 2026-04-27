Santa Cruz gana visibilidad en la Feria del Libro y crece el interés por sus autores En el marco de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, la provincia de Santa Cruz participa con un stand propio y una agenda cargada de actividades culturales, presentaciones y homenajes.En diálogo con Radio LU12 AM680, Valentina García Stur - Directora de Relaciones Publicas de Casa Santa Cruz , destacó el impacto positivo de esta presencia: ya se vendieron más de 70 libros de autores santacruceños en los primeros días y crece la curiosidad del público por la identidad cultural de la provincia.

Por La Opinión Austral | 27 de abril 2026 · 15:05 hs.