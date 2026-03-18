Seguridad vial: piden que sea obligatorio portar cadenas en todo el país para viajar a la Patagonia En Radio LU12 AM680 entrevistamos a María Sanz, subsecretaria de la Agencia Provincial de Seguridad Vial de Santa Cruz, tras su participación en el Consejo Federal de Seguridad Vial en Rosario. La funcionaria explicó el pedido para que a nivel nacional se exija portar cadenas a quienes viajen hacia zonas invernales y detalló las dificultades en la infraestructura vial. Además, remarcó que el principal problema sigue siendo el incumplimiento de normas por parte de los conductores.

Por La Opinión Austral | 18 de marzo 2026 · 15:05 hs.