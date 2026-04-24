Semana de las Americas: refuerzan vacunación en toda la provincia En Radio LU12 AM680 entrevistamos a Estefanía Striker, directora provincial de Atención Primaria de la Salud, ante el aumento de casos de coqueluche (tos convulsa) en Santa Cruz. La funcionaria explicó que se trata de una enfermedad respiratoria altamente contagiosa que puede generar complicaciones graves, especialmente en menores de un año.En ese marco, se refuerzan las campañas de vacunación en toda la provincia y se insiste en completar los esquemas del calendario nacional. Además, confirmaron jornadas especiales, incluida una vacunación nocturna este sábado en Río Gallegos, con el objetivo de ampliar el acceso a las dosis, especialmente para grupos de riesgo.

Por La Opinión Austral | 24 de abril 2026 · 15:05 hs.