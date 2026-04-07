Solidaridad, el Club de Leones realiza feria americana y refuerza la ayuda social El Club de Leones de Río Gallegos lleva adelante una nueva feria americana solidaria con el objetivo de recaudar fondos y continuar asistiendo a familias en situación de vulnerabilidad. La actividad se desarrolla durante dos jornadas y ofrece una amplia variedad de productos donados.En diálogo con LU12, su presidenta, María Luisa Segovia, brindó detalles sobre la iniciativa y el contexto social actual.

Por La Opinión Austral | 07 de abril 2026 · 11:05 hs.