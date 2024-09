Su hija tiene leucemia, y busca a su madre biológica para poder ayudar en el tratamiento Bárbara Soledad tiene una hija de 8 años a quien a los 4 años le detectaron leucemia, la nena necesitará de la donación e implante de médula de un familiar directo por lo que Bárbara busca a su madre biológica. En comunicación con Radio LU12 Barbara nos contó que su partida de nacimiento dice en febrero de 1988 en Comodoro Rivadavia, “La fecha precisa no la sé, pero estoy anotada el 24 de febrero. Mi "adopción" estuvo a cargo del Dr. Tejo en el hospital que hoy ya no existe. No sé más datos que esos”. ¡Escucha la nota completa en el spotify de Radio LU12 AM680, y la web de La Opinión Austral!

Por La Opinión Austral | 25 de septiembre 2024 · 13:05 hs.