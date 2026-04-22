Sueño europeo: joven santacruceño busca viajar a Italia para una prueba futbolística En Radio LU12 AM680 entrevistamos a Ignacio Marian, futbolista de Caleta Olivia que fue convocado para realizar una prueba en un club de Italia. La oportunidad llegó tras destacarse en una evaluación realizada en Gobernador Gregores, y representa un paso clave en su carrera deportiva.Sin embargo, el desafío no es solo deportivo: el joven necesita reunir entre 4.000 y 5.000 euros para cubrir pasajes y estadía durante 15 días. Por eso, junto a su familia impulsa distintas iniciativas solidarias y pide el acompañamiento de la comunidad para poder concretar el viaje previsto para el 23 de mayo.

Por La Opinión Austral | 22 de abril 2026 · 15:05 hs.