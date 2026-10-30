“Todos tenemos derecho a leer a Borges”: el Club Británico organiza un conversatorio para descubrir su obra y legado En diálogo con LU12 AM 680, integrantes de la organización y docentes e investigadoras Patricia Zapata, Patricia Vega y Pablo Viche adelantaron los ejes de “Té con Borges”, un encuentro abierto a toda la comunidad que se realizará este sábado 31, a las 16 horas, en el Club Británico de Río Gallegos. A 40 años del fallecimiento del escritor argentino, la propuesta invita a acercarse a su obra, revisitar sus textos y descubrir su vínculo con la literatura clásica, la historia y la identidad argentina. Durante la entrevista, destacaron la vigencia de Borges, la importancia de acercarlo a las nuevas generaciones y la posibilidad de disfrutar de su literatura sin necesidad de tener conocimientos previos.

Por La Opinión Austral | 30 de octubre 2026 · 17:05 hs. Agregar La Opinión Austral en No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral