Tragedia en Las Heras: la familia de Martina Ríos pide investigar un posible femicidio El abogado Alberto Luciani habló con LU12 sobre la investigación por la muerte de Carla Martina Ríos Fernández, de 22 años, en un incendio que, según trascendió, habría sido intencional. La familia se presentará como querellante para controlar las pruebas y solicitar nuevas medidas. La causa continúa en etapa de investigación y se aguardan los resultados oficiales para determinar las circunstancias del hecho y las posibles responsabilidades.

Por La Opinión Austral | 13 de octubre 2026 · 19:05 hs. Agregar La Opinión Austral en No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral