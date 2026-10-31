Trastornos alimenticios: “muchas veces comienzan con una dieta”, advierte la nutricionista Carla Gaab En diálogo con LU12 AM 680, la licenciada Carla Gaab, especialista en trastornos de la conducta alimentaria y psiconutrición, analizó el aumento de casos de anorexia y bulimia, especialmente entre niños y adolescentes. Advirtió sobre la influencia de las redes sociales, los contenidos para adelgazar y la presión por alcanzar determinados modelos corporales. Además, explicó que las señales de alerta aparecen cuando la alimentación empieza a ocupar los pensamientos de manera obsesiva, condiciona la vida cotidiana o provoca aislamiento social.

Por La Opinión Austral | 31 de octubre 2026 · 17:05 hs. Agregar La Opinión Austral en No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral