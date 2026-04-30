Verónica Condori: “La necesidad crece y en Manitos Verdes nadie se va sin ayuda” En diálogo con Radio LU12 AM680, Veronica Condori la referente del merendero Manitos Verdes expuso la compleja realidad social que atraviesan numerosos barrios de Río Gallegos, donde cada vez más familias recurren al espacio comunitario para acceder a un plato de comida, abrigo y contención.Con nueve años de trabajo territorial, Condori contó que actualmente asisten a unas 120 familias, muchas de ellas con empleo, pero sin ingresos suficientes para cubrir la alimentación básica. Además, destacó el trabajo voluntario de un equipo integrado por ocho personas que sostienen ollas populares, meriendas y campañas solidarias.

Por La Opinión Austral | 30 de abril 2026 · 15:05 hs.