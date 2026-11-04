Victoria Batallán invita a explorar la poesía desde las imágenes En diálogo con LU12 AM680 y FM Láser 92.9, Victoria Batallán presentó el taller gratuito “De imagen y poesía: una cartografía de lo imaginado”, que se realizará este miércoles 4 de noviembre en la Biblioteca Popular Juan Hilarión Lenzi de Río Gallegos. La propuesta combina literatura y artes visuales para explorar emociones, recuerdos e imaginación a través de fotografías, ilustraciones, pinturas y escritura creativa. Batallán destacó el valor del arte como herramienta terapéutica para favorecer la expresión emocional, la introspección y la creatividad, y aseguró que todos tenemos algo para narrar, aunque nunca hayamos escrito un verso.

Por La Opinión Austral | 04 de noviembre 2026 · 19:05 hs. Agregar La Opinión Austral en No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral