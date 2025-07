Viviana Velasquez la atleta atacada por un pitbull y deberá realizarse otra cirugía Viviana Velásquez, relató en diálogo con Radio LU12 que el ataque le provocó una fractura expuesta del cúbito y rotación del radio, además de una fuerte mordedura. En ese momento, el dueño del perro la asistió y la llevó al hospital, pero desde entonces no volvió a comunicarse directamente, solo a través de un abogado.“Fue un ataque muy violento. El perro nunca me soltó, y el traumatólogo me dijo que tuve suerte de que no me mordiera la arteria, porque podría haberme desangrado”, expresó Viviana durante la entrevista.El perro ya había protagonizado un ataque similar a otro vecino lo que reavivó el debate sobre la tenencia responsable, el cumplimiento de las leyes vigentes y los controles en espacios públicos. Mientras tanto, Velázquez se prepara para su segunda cirugía y enfrenta una larga rehabilitación.

Por La Opinión Austral | 10 de julio 2025 · 15:05 hs.