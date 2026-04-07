Voz Santacruceña, Hugo Garcia llevara “Hurv@no$” a la Feria Internacional del Libro En el marco de la programación de LU12 AM 680, el escritor riogalleguense Hugo García dialogó con el equipo sobre su obra “Hurv@no$”, un libro de poesías que fue seleccionado para representar a Santa Cruz en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.Durante la entrevista, el autor dejó definiciones profundas sobre el arte de escribir, la construcción del libro y la realidad cultural local.

Por La Opinión Austral | 07 de abril 2026 · 11:05 hs.