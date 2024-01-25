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CONVOCADA POR LA CGT. MASIVA MOVILIZACIÓN CONTRA EL AJUSTE, EL DNU Y LA “LEY ÓMNIBUS”
“¡LA PATRIA NO SE VENDE!”
MILES DE PERSONAS COPARON LAS CALLES PARA REPUDIAR LA GESTIÓN DEL GOBIERNO. TRABAJADORES, JUBILADOS, ORGANIZACIONES SOCIALES Y SINDICATOS AL FRENTE DE LAS CONVOCATORIAS.
OPINIÓN
PROTAGONISTAS ESPECIALES
POR JORGE CICUTTIN
- MÁXIMO KIRCHNER. EL DIPUTADO NACIONAL ESTUVO EN LA MARCHA JUNTO A WADO DE PEDRO Y OTROS DIRIGENTES DE LA CAMPORA
- GREMIOS Y TRABAJADORES. CIENTOS DE PERSONAS FUERON PARTE DEL ACTO DE LA CENTRAL OBRERA
- CONGRESO. LA POLICÍA REALIZÓ UN CORDÓN EN LAS INMEDIACIONES DEL PARLAMENTO.
“EL PLAN DE MILEI DESTROZA LOS DERECHOS”: HÉCTOR DAER, SECRETARIO GENERAL DEL LA CGT
“A CAPUTO LOS TRABAJADORES LO VAN A LLEVAR EN ANDAS, PERO PARA TIRARLO AL RIACHUELO” PABLO MOYANO, COTITULAR DE LA CGT Y DIRIGENTE DE CAMIONEROS
“SINDICALISTAS MAFIOSOS, NO HAY PARO QUE NOS DETENGA2: PATRICIA BULLRICH, MINISTRA DE SEGURIDAD
LUIS CAPUTO RESPONDIÓ A MOYANO: 2ESPERO QUE LA JUSTICIA TOME CARTAS EN EL ASUNTO
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