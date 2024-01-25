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CONVOCADA POR LA CGT. MASIVA MOVILIZACIÓN CONTRA EL AJUSTE, EL DNU Y LA “LEY ÓMNIBUS”

“¡LA PATRIA NO SE VENDE!”

MILES DE PERSONAS COPARON LAS CALLES PARA REPUDIAR LA GESTIÓN DEL GOBIERNO. TRABAJADORES, JUBILADOS, ORGANIZACIONES SOCIALES Y SINDICATOS AL FRENTE DE LAS CONVOCATORIAS.

 

OPINIÓN

PROTAGONISTAS ESPECIALES

POR JORGE CICUTTIN

 

  • MÁXIMO KIRCHNER. EL DIPUTADO NACIONAL ESTUVO EN LA MARCHA JUNTO A WADO DE PEDRO Y OTROS DIRIGENTES DE LA CAMPORA
  • GREMIOS Y TRABAJADORES. CIENTOS DE PERSONAS FUERON PARTE DEL ACTO DE LA CENTRAL OBRERA
  • CONGRESO. LA POLICÍA REALIZÓ UN CORDÓN EN LAS INMEDIACIONES DEL PARLAMENTO.

 

“EL PLAN DE MILEI DESTROZA LOS DERECHOS”: HÉCTOR DAER, SECRETARIO GENERAL DEL LA CGT

 

“A CAPUTO LOS TRABAJADORES LO VAN A LLEVAR EN ANDAS, PERO PARA TIRARLO AL RIACHUELO” PABLO MOYANO, COTITULAR DE LA CGT Y DIRIGENTE DE CAMIONEROS

“SINDICALISTAS MAFIOSOS, NO HAY PARO QUE NOS DETENGA2: PATRICIA BULLRICH, MINISTRA DE SEGURIDAD

LUIS CAPUTO RESPONDIÓ A MOYANO: 2ESPERO QUE LA JUSTICIA TOME CARTAS EN EL ASUNTO

 

EN ESTA NOTA Tapas

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