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AmCham Summit: fuerte respaldo al rumbo económico y debate por el futuro productivo
La cumbre reunió a funcionarios, empresarios y analistas que coincidieron en la necesidad de consolidar inversiones y estabilidad. Desde el Gobierno nacional aseguraron que se mantendrá el actual esquema económico y proyectaron mejoras en los próximos meses.
“Argentina empieza a discutir desarrollo”, el eje del encuentro empresarial
La presidenta de AmCham Argentina, Mariana Schoua, destacó el cambio de enfoque hacia una agenda productiva. Durante el evento, se planteó la importancia de generar condiciones sostenidas para atraer inversiones.
Milei cerró el evento con un mensaje de continuidad económica
El presidente afirmó que no habrá cambios en la política económica y defendió el rumbo adoptado. Además, remarcó que el objetivo es consolidar la estabilidad y reducir la inflación.
Caputo proyectó un escenario optimista para los próximos meses
El ministro de Economía aseguró que los próximos 18 meses serán los mejores en décadas. También insistió en que la estabilidad macroeconómica será clave para el crecimiento.
Empresarios y dirigentes destacaron oportunidades de inversión
Referentes del sector privado y funcionarios coincidieron en que el país ofrece condiciones favorables para invertir. Subrayaron el potencial en sectores como energía, minería y producción.
Llamado a fortalecer la seguridad jurídica y la previsibilidad
Desde distintos sectores se remarcó la necesidad de reglas claras para consolidar el desarrollo. La Corte Suprema y representantes empresariales coincidieron en ese punto como condición central para el crecimiento.
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