Tapa especial de La Opinión Austral del Papa Francisco: el hombre detrás del Santo Padre

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EL DIARIO ÍNTIMO DEL PAPA FRANCISCO: EL HOMBRE DETRÁS DEL SANTO PADRE. Publicado en noviembre de 2026 y compilado por el cardenal Víctor Manuel Fernández, el libro reúne más de 30 años de apuntes personales escritos por Jorge Mario Bergoglio entre 1992 y agosto de 2024.

UNA MIRADA A SU FACETA MÁS RESERVADA. A través de notas personales, la obra recorre sus crisis de fe, el agotamiento, la autocrítica y sus reflexiones sobre Argentina. Un recorrido por los pensamientos y las experiencias que acompañaron al pontífice durante más de tres décadas.