Tapa especial de La Opinión Austral: Hasta siempre capitán El mundo entero saludó al eterno capitán que se retiró de la Selección Argentina, "En lo primero que pienso es en mi viejo", dijo Lionel ni bien terminó el partido ante la selección de Benín.

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Lionel Messi disputó su último partido oficial con la camiseta argentina en la victoria por 3-0 ante Benín en el Estadio Monumental. El hecho tuvo un fuerte impacto periodístico y generó coberturas históricas en los medios, entre las que se destacó la tapa especial de La Opinión Austral bajo el título “Hasta siempre, capitán”.

El encuentro se resolvió en el segundo tiempo. Messi asistió a Nicolás Otamendi para el 1-0 de cabeza, participó en el inicio del segundo tanto convertido por Nicolás Paz y selló el resultado desde los doce pasos. Fue su gol número 126 con el equipo nacional.

Durante la jornada, el delantero rosarino de 39 años estuvo acompañado por sus hijos Thiago, Ciro y Mateo, su esposa Antonela Roccuzzo y su entorno familiar. En la previa del partido fue recibido con una ovación por parte del público y agasajado por sus compañeros de plantel y el cuerpo técnico.

Con esta presentación, el atacante cerró una etapa histórica con la Selección Argentina que incluyó dos títulos de Copa América y la Copa del Mundo de Qatar 2022, consolidando la continuidad del proyecto deportivo liderado por el entrenador Lionel Scaloni.