Tapa especial de La Opinión Austral: “Papazo” en Córdoba y Palermo El sumo pontífice continuó su peregrinación por el país al encabezar una multitudinaria misa en la provincia mediterránea y un masivo encuentro con jóvenes en la Capital Federal. Durante sus presentaciones, el Santo Padre dejó un fuerte mensaje de fe dirigido a la comunidad y a la juventud argentina

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En Córdoba el Santo Padre pidió cuidar la vocación y fortalecer la fe

Ante una concurrencia de ochocientas mil personas, el papa convocó a los feligreses a mirar al país con optimismo y esperanza espiritual. Posteriormente visitó la catedral local para tomar contacto directo con las autoridades eclesiásticas y la comunidad diocesana.

En Palermo el mensaje papal se enfocó en los desafíos de la juventud actual

Más de un millón doscientos mil jóvenes de distintos puntos de la Argentina se congregaron para escuchar las palabras del sumo pontífice. En su disquisición central, advirtió sobre los riesgos del dinero y el uso desmedido de las redes sociales en la sociedad contemporánea.