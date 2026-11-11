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En Córdoba el Santo Padre pidió cuidar la vocación y fortalecer la fe
Ante una concurrencia de ochocientas mil personas, el papa convocó a los feligreses a mirar al país con optimismo y esperanza espiritual. Posteriormente visitó la catedral local para tomar contacto directo con las autoridades eclesiásticas y la comunidad diocesana.
En Palermo el mensaje papal se enfocó en los desafíos de la juventud actual
Más de un millón doscientos mil jóvenes de distintos puntos de la Argentina se congregaron para escuchar las palabras del sumo pontífice. En su disquisición central, advirtió sobre los riesgos del dinero y el uso desmedido de las redes sociales en la sociedad contemporánea.
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