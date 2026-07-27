Tapa especial: Expo de la Sociedad Rural en Palermo 2026

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Cobertura especial desde la Expo Rural 2026

La Opinión Austral estuvo presente en el acto central de la 138° Exposición Rural de Buenos Aires con entrevistas exclusivas y toda la cobertura desde Palermo.

Javier Milei anunció el fin de las retenciones

El Presidente afirmó que “la minería y la energía financiarán el fin de las retenciones” y aseguró que el campo “va a volar como nunca antes en su historia”.

Claudio Vidal destacó la presencia de Santa Cruz

El gobernador sostuvo que la Rural es “una de las vidrieras más importantes” para mostrar el potencial productivo de la provincia.

Peter Lamelas, en exclusiva

El embajador de Estados Unidos en Argentina habló con el Grupo La Opinión Austral y se refirió a la relación bilateral y al escenario comercial internacional.

Las voces del sector

También dialogaron con La Opinión Austral el ministro de Defensa, Carlos Presti; el presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi; el titular del Banco Central, Santiago Bausili; el referente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna, Georges Breitschmitt; y el canciller Pablo Quirno, quien reafirmó: “Las Islas Malvinas son argentinas y seguiremos dialogando”.