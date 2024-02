A los 74 años falleció el músico japonés Damo Suzuki, cantante de Can en su época dorada

El músico japonés Damo Suzuki, uno de los nombres de la psicodelia y la vanguardia musical europea, y cantante de la legendaria banda alemana de rock experimental Can en su época dorada a comienzos de los 70, falleció ayer a los 74 años a causa de un cáncer de colon, informó hoy el grupo musical alemán en su cuenta de Instagram.

"Con gran tristeza tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro maravilloso amigo Damo Suzuki, ayer viernes 9 de febrero de 2024. Su ilimitada energía creativa ha tocado a muchas personas en todo el mundo, no solo con Can, sino también con su Network Tour que abarca todo el continente. Extrañaremos siempre el alma amable y la sonrisa descarada de Damo", señala el texto publicado por Can.

Suzuki ingresó al grupo formado en Colonia en 1968 que fue de las apuestas más radicales de la vanguardia europea con la incorporación de la electrónica, la vanguardia clásica contemporánea, el free jazz, la percusión, el noise, y el rock, en medio de la grabación de su segundo álbum "Sondtracks" en 1970, y permaneció allí hasta 1973.

En ese período dejó su inconfundible registro en los que son considerados los mejores trabajos de la banda: "Tago Mago" (1971), "Ege Bamyasi" (1972) y "Future Days" (1973).

Suzuki nació en enero de 1950 en Japón, deambuló por Europa en su adolescencia como musico callejero, se formó musicalmente en Colonia a partir de 1968 y en 1970 remplaza a Malcolm Mooney en Can, luego de que integrantes de la banda lo encontraron tocando en la calle afuera de un café de Munich.

Luego de su alejamiento de Can, Suzuki permaneció 10 años alejado de la música y volvió en 1983 con su proyecto Suzuki's Network, con el que giró por toda Europa, donde puso en juego su particular personalidad artística, que incorporaba la improvisación, la percusión y las máquinas.

(Télam)