A los 86 años, falleció el actor Héctor Bidonde

(Agrega información)

El actor, director, docente y exlegislador porteño, Héctor Bidonde, quien participó de filmes como como "La noche de los lápices", "No habrá más penas ni olvido" y "Puan" y series icónicas como "Nosotros y los miedos" y "Hombres en pugna", falleció hoy a los 86 años, informó la Asociación Argentina de Actores.

“Con gran tristeza, despedimos al actor, director teatral y docente Héctor “Cacho” Bidonde. Su extensa trayectoria incluye recordados trabajos en teatro, televisión y cine. Estaba afiliado a nuestro sindicato desde 1965. Nuestras condolencias a sus familiares y amistades, acompañándolos en este duro momento”, publicó la asociación en sus redes sociales.

Nacido el 2 de marzo de 1937, en La Plata, en sus años de juventud Bidonde era tornero y trabaja en la industria metalúrgica. Sin embargo, torcería su propio destino cuando vio en un aviso del diario la convocatoria a audiciones para una obra de teatro titulada “Amarretes”, de Carlos Cabral, y obtuvo un papel.

En una entrevista muchos años después, reconoció que aquel primer impulso había tenido “razones muy pobres y muy mezquinas”, porque pensaba que “siendo actor iba a poder ser parte de la clase media” y que sus amigos y familiares “iban a estar orgullosos”. “Pero rápidamente me di cuenta de que por ahí no iba la cosa”, completaba la anécdota, ya en el perfil militante de izquierda que desempeñó toda su vida.

El amor por el oficio lo cultivó luego, cuando estudió en el Conservatorio de Arte Dramático y en 1964 debutó en la Comedia de la Provincia de Buenos Aires. Se perfeccionó más adelante con Agustín Alezzo y Augusto Fernandes.

Su intensa labor teatral incluye títulos como "Hamlet", “Un informe sobre la banalidad del amor”, “Tres hermanas”, “Medea”, “Spaghetti”, “Ha llegado un inspector”, “El relámpago”, "Drácula", "El gran deschave", "Corrupción en el Palacio de Justicia", “Verde oliva” y “El organito”.

Como director tuvo a cargo la puesta de “Don Chicho”, “El inspector” y “Extraño juguete”.

También se destacó en la pantalla. En cine fue parte de más de 30 películas, entre ellas, "Puan", "Yo nena, yo princesa", "La noche de los lápices", “Alma mía”, “No habrá más penas ni olvido” y "Contragolpe".

Su trabajo en televisión incluyó programas icónicos como "Gasoleros", “Culpables”, "Los simuladores", "La Banda del Golden Rocket" y "Zona de riesgo".

Además de su trabajo como docente en su estudio de la calle Maipú y en Paternal Teatro, entre otros espacios, desarrolló una intensa actividad militante política. Fue legislador de la Ciudad de Buenos Aires por el partido Autodeterminación y Libertad, luego pasó a integrar el Bloque del Sur y fue candidato a vicejefe de Gobierno de la Ciudad en 2007 y senador nacional en 2009, en ambas ocasiones por el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST)- Nueva Izquierda. (Télam)