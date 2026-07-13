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En diálogo con Dalma Vidal y Emanuel Navarro, Benítez contó que este año cumplirá 30 años de oficio como locutor y animador, una profesión que asegura seguir eligiendo con la misma pasión que el primer día. “Voy a cumplir treinta años en el oficio como locutor. Estoy muy contento también de ser DJ, poner música y hacer divertir a la gente. Siempre digo que uno también es parte del evento porque transmite esa energía. Hacer lo que hago es mi terapia, lo amo y lo disfruto”, expresó.

Los comienzos de Alejandro “El Pela” Benítez en Río Gallegos

Durante la entrevista, recordó que comenzó en la radio cuando apenas tenía 18 años, mientras que sus primeras animaciones llegaron poco después, en matinés organizadas por colegios de Río Gallegos.

Aquellos eventos fueron el punto de partida de una carrera que luego lo llevaría a recorrer la mayoría de los pubs, boliches y salones de la ciudad: “Animaba matinés y ahí me empecé a hacer conocido. Después estuve en distintos boliches y pubs. Mi primer sueldo fue una felicidad enorme, porque era la primera vez que me pagaban por hacer lo que me gustaba”.

Benítez junto a Dalma Vidal y Emmanuel Navarro, los conductores de Fuera del Aire. FOTO: José Silva/La Opinión Austral

De las críticas al crecimiento profesional

Benítez también recordó que sus primeros pasos frente al micrófono no fueron sencillos. Reveló que, cuando conducía un programa de noticias en una emisora local, recibía llamados de oyentes cuestionando su forma de leer o expresarse.

Lejos de abandonar, tomó esas críticas como un aprendizaje. “Me iba frustrado a mi casa. Mi mamá siempre me decía que siguiera adelante. Con el tiempo, los mensajes dejaron de ser críticas y empezaron a ser felicitaciones. Ahí sentí que estaba creciendo.”

Ese proceso lo impulsó a perfeccionarse, estudiar locución y continuar capacitándose hasta consolidarse como comunicador.

El secreto de un buen DJ: leer a la gente

Además de la locución, Benítez desarrolló una extensa carrera como DJ especializado en eventos sociales, una tarea que, según explicó, va mucho más allá de reproducir canciones. “Todos pueden poner música, pero hay que saber leer a la gente. No es lo mismo un cumpleaños de quince que uno de ochenta años. Hay que entender el momento, el gusto musical y manejar los tiempos de la fiesta”, detalló.

Anécdotas de tres décadas de eventos

Como era de esperarse, treinta años de trabajo dejaron innumerables historias. Entre las más recordadas, relató un casamiento que terminó en una pelea entre familiares de los novios, otro evento donde una joven sufrió una fuerte caída al ingresar con patines y una fiesta que continuó durante horas sin electricidad gracias a que un invitado comenzó a tocar la guitarra, convirtiendo el corte de luz en un improvisado fogón.

“Después uno recuerda esas situaciones como anécdotas. Son cosas que pasan en las fiestas y forman parte del trabajo”, comentó entre risas.

El reconocimiento y la emoción por hacer lo que ama

Actualmente, además de desempeñarse en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Benítez continúa animando eventos y recordó con orgullo haber recibido un Premio Segovia como mejor conductor en 2017.

Sobre el final de la entrevista, no pudo contener la emoción al hablar de su profesión y del apoyo permanente de su familia: “Soy una persona muy sensible. Me emociona mucho hablar de esto porque amo lo que hago. Agradezco a mi familia, especialmente a mi mamá y a mis viejos, porque siempre me apoyaron”.

Fuera del Aire es el programa de streaming de La Opinión Austral que se emite los lunes, miércoles y viernes de 16:00 a 18:00 horas a través de los canales de YouTube y Twitch de La Opinión Austral. Además, se retransmite por FM Laser 92.9 de Río Gallegos. El ciclo es conducido por Dalma Vidal, acompañada por el panelista Emanuel Navarro, y recibe semanalmente a protagonistas de la actualidad, la cultura, el deporte y la comunidad santacruceña.