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El actor Mariano Saborido, oriundo de Puerto Deseado, Santa Cruz, fue distinguido con el Premio Pinti al Mejor Actor de Reparto por su interpretación de Juano en “Lo que el río hace”, la obra escrita y dirigida por María Marull y Paula Marull.

La entrega se realizó este lunes en el Teatro Colón, durante la primera edición de los Premios Pinti, creados por la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (AADET) para reconocer a las figuras y producciones más destacadas del teatro comercial argentino.

La producción también fue galardonada como Mejor Obra de Autoría Nacional, sumando así dos de las principales distinciones de la ceremonia. Con múltiples temporadas a sala llena y reconocimientos nacionales e internacionales, “Lo que el río hace” se consolidó como uno de los grandes éxitos de la cartelera porteña.

En la obra, Saborido interpreta al empleado de un hotel de un pequeño pueblo, un personaje que combina humor, sensibilidad y el anhelo de tener su propio barco para llevar turistas a pescar. Su trabajo fue ampliamente elogiado por la crítica, que destacó que “se roba cada segundo que está en escena“, convirtiéndolo en uno de los grandes atractivos del espectáculo.

Nacido en Puerto Deseado, el actor dio sus primeros pasos artísticos en el elenco teatral Dumas de esa localidad. A partir de allí construyó una carrera marcada por la formación, el esfuerzo y la constancia, que lo llevó a integrar reconocidas producciones como “ATAV”, “El amor después del amor” y diversas obras del circuito teatral porteño.

La obtención del Premio Pinti representa un nuevo hito en su trayectoria y reafirma su lugar dentro de la escena artística nacional. El reconocimiento también pone en valor el talento de los artistas patagónicos que, con dedicación y compromiso, logran abrirse camino en los principales escenarios del país.