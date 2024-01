Banda de rock bielorrusa Bi-2 ante posible deportación a Rusia por sus críticas a Putin y la guerra

La mayoría de los miembros de la banda de rock bielorrusa Bi-2, con letras criticas contra el presidente ruso, Vladimir Putin, y la invasión a Ucrania, se enfrenta a una posible deportación a Rusia, donde sus miembros podrían ser perseguidos, tras ser detenidos en Tailandia, denunciaron hoy organizaciones de derechos humanos y la oposición de Bielorrusia.

"Esto es muy preocupante. Tailandia no debería deportarlos ni a Rusia ni a Bielorrusia, donde los gobiernos autoritarios persiguen a sus críticos. El grupo ahora está detenido en Bangkok y se les debe dar acceso a representantes de la Agencia de la ONU para los Refugiados si lo solicitan", denunció hoy en la red social X el subdirector en Asia de la ONG Human Rights Watch, Phil Robertson.

El grupo de rock, autoexiliado por su oposición a Moscú a raíz de la invasión a Ucrania, fue detenido por la policía tailandesa el pasado miércoles en la turística isla de Phuket, este del país, por supuestamente actuar sin los permisos necesarios.

Según expone Bi-2, que ya tocó la semana pasada en la ciudad tailandesa de Pattaya, el error en los documentos parte de los organizadores del evento y señalan que en 2023 ya actuaron en dos ocasiones en Tailandia sin que ello conllevara problemas, reportaron medios internacionales.

"Todos los miembros del grupo, incluidos ciudadanos de Rusia, Israel y Australia, fueron detenidos. Los solistas y fundadores del grupo, Lev y Shur, no son ciudadanos de Rusia", remarcó el grupo en Facebook al asegurar que pagó una multa, pero que sus integrantes fueron llevados a un centro de inmigración por problemas con sus permisos de estadía.

Bi-2 sugiere que las "presiones externas" han jugado un papel destacado en su detención: "Sabemos que las causas de esta presión son nuestra creatividad, nuestras opiniones, nuestra posición".

Según el grupo, alguno de sus miembros ya está recibiendo asistencia consultar por parte de diplomáticos israelíes y australianos.

El sábado, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zakharova, acusó al grupo de música de patrocinar el terrorismo al apoyar públicamente a Ucrania, en declaraciones al medio ruso Podyom.

Bi-2, formado en 1988 en la ciudad bielorrusa de Babruysk y con un importante éxito en Rusia, está conformado actualmente por seis miembros, la mayoría de los cuales comparten la nacionalidad rusa con la de otro país.

"Las autoridades rusas quieren que los músicos del grupo de rock bielorruso Bi-2 sean deportados de Tailandia a Rusia. Bi-2 apoyó abiertamente nuestras️ protestas en 2020 y se opuso a la agresión de Putin en Ucrania. En Rusia, pueden ser perseguidos y reprimidos. No debemos permitir que esto suceda", denunció el sábado la líder de la oposición bielorrusa en el exilio, Sviatlana Tsikhanouskaya, en X. (Télam)