Carlos Lyra, figura clave en los inicios de la bossa nova, falleció a los 90 años

El cantautor y guitarrista brasileño Carlos Lyra, figura ineludible en la primera generación de músicos de la bossa nova y precursor de Joao Gilberto y Tom Jobim, falleció esta madrugada en Río de Janeiro a los 90 años luego de permanecer internado desde el jueves pasado, según informó su esposa, Magda Pereira Botafogo, al diario O Globo.

De acuerdo con el mencionado medio, el artista carioca, nacido el 11 de mayo de 1933 y autor de reconocidas composiciones como "Maria Ninguem" y "Lobo Bobo", será velado desde mañana a las 10 en el Cementerio Memorial do Carmo.

Alguna vez calificado por Jobim como "el mejor melodista de Brasil", Lyra comenzó a incursionar en la música desde su infancia con un piano de juguete, y tiempo después, en su adolescencia, conoció a Roberto Menescal, otro ícono de la bossa nova con quien creó la Academia de Guitarra, cuna del género y que recibió a artistas como Marcos Valle, Edu Lobo, Nara Leao y Wanda Sá, entre más.

El reconocimiento público le llegaría a mediados de los 50 con "Menino", cantada por Sylvia Telles, y con un notable repertorio de canciones como "Coisa Mais Linda", "Voce e Eu", "Primavera" e "Influencia do Jazz", todos considerados clásicos de la bossa nova.

Hacia fines de la década, Lyra afianzó su vínculo con Joao Gilberto, quien incluyó tres de sus canciones en el LP "Chega de Saudade" (1959) y con quien colaboró con otras composiciones para sus siguientes álbumes, "O amor, o Sorriso e a Flor" (1960) y "Joao Gilberto" (1961).

Además, participó activamente en diversos festivales de música universitarios y en la fundación del Centro Popular de Cultura de la Unión Nacional de Estudiantes, un influyente experiencia en años previos al golpe militar de 1964 realizado en contra del presidente Joao Goulart.

Su cumpleaños número 90 coincidió con el lanzamiento de "Afeto", un disco de 14 canciones creadas por Lyra e interpretadas por sus seres queridos y admiradores, con arreglos de Marcos Valle, Joao Donato, Jaques Morelenbaum, Gilson Peranzzetta y Antonio Adolfo.

Su reconocido colega y amigo Gilberto Gil, quien el jueves último le dedicó un homenaje durante una presentación en vivo en la Academia Brasileira de Letras, se despidió de Lyra con un mensaje a través de su cuenta de Instagram en el que expresó: "Tristes con la noticia de su partida, que nos deja a sus 90 años con un legado extraordinario". (Télam)