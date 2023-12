Christian Bale y Bradley Cooper se reunirán en el filme de espionaje "Best of Enemies"

El ganador del Oscar Christian Bale y su reconocido colega Bradley Cooper, que diez años atrás coincidieron en el elenco en la comedia criminal "Escándalo americano", volverán a reunirse en la pantalla grande para el thriller de espionaje "Best of Enemies", adaptado de la novela de no ficción de los autores e investigadores estadounidenses Eric Dezenhall y Gus Russo.

Según informó el sitio especializado Variety, el proyecto será desarrollado por Atlas Entertainment y, si bien aún se encuentra en negociaciones con diferentes distribuidoras, sí tiene confirmado a su guionista.

Se trata de Eric Warren Singer, el mismo escritor del libreto del mencionado filme de 2013 dirigido por David. O Russell, en el que los actores compartían reparto con otras figuras Amy Adams, Jeremy Renner, Jennifer Lawrence y Shea Whigham, entre más.

Cooper, que también trabajó en títulos como "El lado luminoso de la vida" (2012) y "Nace una estrella" (2018), está en plena actividad con la previa de la temporada de premios de la crítica y de la industria por su última película, el drama biográfico "Maestro", en la que dirige y además encarna al emblemático compositor y director de orquesta Leonard Bernstein.

Por su parte, Christian Bale, que en 2011 recibió el premio de la Academia de Hollywood por su papel de reparto en "El ganador" -también de Russell-, viene de actuar en "Thor: Amor y trueno", "Ámsterdam" y "Los crímenes de la academia", todas de 2022.

Ahora, la dupla tiene en la mira protagonizar "Best of Enemies", basada en el muy bien recibido libro del mismo nombre, publicado en 2018 y ambientado durante la Guerra Fría, que sigue a dos espías, Jack Platt, de la CIA, y Gennady Vasilenko, de la KGB.

Cuando ambos llegan a fines de los 70 a Washington DC, sus superiores les dan la misión de convencer al otro de traicionar a su país, pero inesperadamente terminan formando una íntima amistad a través de un camino repleto de ácidos malentendidos, burocracia, cruces con la mafia rusa y algunos elementos clásicos del género de espionaje.

A través de las miradas de estos personajes, la novela busca explorar las diferencias entre los métodos soviéticos y estadounidenses de conducir sus servicios secretos en un contexto mundial de conflicto y de surgimiento de figuras que marcarían el destino de la contienda que marcó la segunda mitad del siglo 20. (Télam)