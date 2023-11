Con la promesa de un pronto regreso, Taylor Swift cerró su inolvidable serie de shows en River

La estrella pop Taylor Swift cerró anoche su inolvidable serie de tres shows en el estadio River Plate, que marcó su debut absoluto en la Argentina, en una visita que quedará en la historia por el fenómeno social generado a su alrededor y por el impresionante despliegue escénico de su espectáculo "The Eras Tour".

La larga espera de sus fans, quienes acamparon durante varias semanas en los alrededores del estadio, tuvo su recompensa en el espectacular concierto de alrededor de tres horas y media, en la que Taylor Swift repasó en diez actos cada una de las etapas que conforman su carrera.

La muestra incondicional de amor por parte del público fue correspondida en diversas reacciones espontáneas de la artista, quien se mostró sorprendida y halagada en cada uno de los conciertos.

“No puedo creer que tardé tanto en venir a Argentina. Nunca voy a volver a cometer ese mismo error. Ustedes son realmente los mejores, estoy muy feliz de dar un show para ustedes, para una multitud como ustedes”, dijo en un momento del concierto en que se produjo una ensordecedora ovación.

La realidad es que la llegada de Taylor Swift conmocionó a sus fans desde que se anunció la visita, cuando comenzaron a agotarse en apenas unos minutos los tickets disponibles para las tres funciones, previstas para el 9, 10 y 11 de noviembre; lo que dejó además a casi tres millones de personas en lista de espera.

Luego de ese furor, comenzaron los preparativos para acampar con el fin de conseguir ubicaciones privilegiadas en el estadio, lo que materializó en una gran comunidad organizada, que no solo compartió su pasión, sino que también puso en evidencia una solidaridad poco vista en un acontecimiento de este tipo.

La vigilia se produjo también en los alrededores del hotel en donde se hospedó la estrella pop durante su estadía, con una fiel legión de fans atenta a sus entradas y salidas.

La recompensa fueron tres shows que sin dudas quedarán en historia por el despliegue escenográfico y por la minuciosa recorrida de la artista por cada uno de sus discos, sin dejar afuera ninguno de sus grandes éxitos.

“No hay ni una sola persona en este estadio que no se esté esforzando tanto como sea humanamente posible: están bailando, armando rondas Por momentos siento que ustedes suenan más fuerte que los parlantes. Son así de poderosos”, expresó Swift en uno de los tantos momentos en que se vio sorprendida por el furor del público.

La artista también mostró un amor especial por el público local cuando el viernes pasado debió suspenderse el concierto por la intensa lluvia y se reprogramó para el domingo, ocasión en la que expresó a través de sus redes sociales que la "buena noticia" era que iba a poder quedarse más días en la Argentina.

Los tres shows tuvieron como número de apertura al artista argentino Louta y a la cantautora estadounidense Sabrina Carpenter.

Este paso por la Argentina marcó el inicio de un nuevo tramo del "The Eras Tour" que pasará por 25 ciudades de Sudamérica, Asia, Australia y Europa.

(Télam)