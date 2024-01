Convocan a un "cacerolazo cultural" en distintas plazas del país

El colectivo Unidxs por la cultura, que nuclea a diversas organizaciones de la actividad, convocó a un "Cacerolazo cultural" para mañana, entre las 18 y las 20 en distintas plazas del país, en "repudio al intento de avasallar derechos" por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 y la denominada ley ómnibus impulsadas por el Gobierno nacional.

"Quienes trabajamos en la cultura, cine, televisión, teatro, danza, música, bibliotecas populares, medios de comunicación comunitarios y cooperativos manifestamos nuestro enérgico repudio ante el intento de avasallar nuestros derechos", comienza el comunicado que reúne a organizaciones como Documentalistas de Argentina (DOCA), Actrices Argentinas, ATE Incaa, entre otras, además de los centros de estudiantes de distintas universidades del país.

"Con ambos instrumentos -agregaron- se pretende modificar y/o derogar más de 300 leyes vigentes con graves consecuencias para las condiciones de vida de todo el pueblo, la política y la cultura de nuestro país".

En un pasaje del comunicado, se refirieron a la posibilidad de cerrar el Instituto Nacional del Teatro y el Fondo Nacional de las Artes y señalaron que ambos organismos no solo "no se financian con impuestos nacionales" si no que su desaparición "reduce a la precariedad la labor de artistas plásticos, actrices, actores, profesionales de la dirección escénica, de la escenografía, iluminación, vestuario, del baile y de la música".

El colectivo del que también participan el Fondo Argentino de Radio Comunitarias (Farco), el grupo Contraimagen y la Red Argentina de Festivales y Muestras Audiovisuales (Rafma) destacaron que "las modificaciones al Instituto Nacional de la Música (Inamu)" provoca "el cierre inminente de salas de teatro y espacios culturales en toda la Argentina".

También remarcaron que "desfinanciar el Conabip -Comisión Nacional de Bibliotecas Populares- condena al cierre a cientos de bibliotecas populares" y, hacerlo con el Incaa, convertiría al cine argentino en "una actividad restrictiva reservada a unas pocas empresas, concentrando aún más el mercado, reduciendo drásticamente la producción y dejando en la calle a miles de trabajadores".

Ante esas perspectivas, el colectivo Unidxs por la cultura, en una asamblea federal realizada el 30 de diciembre pasado, votó la propuesta de impulsar un cacerolazo nacional para mañana en distintas plazas del país.

Aquí el listado de ciudades, plazas y horarios donde se realizará el cacerolazo:

● CABA: Plaza Congreso • 19hs.

● Córdoba: Patio Olmos • 18hs.

● Rosario: Esq. San Luis y San Martín. Marcha a Plaza 25 de Mayo • 18hs.

● Santa Fe Capital: Caravana Cultural desde Parque Federal al Molino • 18hs.

● San Salvador de Jujuy: Plaza Belgrano • 19hs.

● San Miguel de Tucuman: Plaza Independencia • 19hs.

● Santiago del Estero: Teatro del Pueblo • 19hs

● Salta Capital: Plaza 9 de Julio • 20hs.

● La Plata: Av. 7 y 50 • 18hs.

● Mar del Plata: Monumento Gral. San Martín, Av. Luro y Mitre • 19hs.

● Comodoro Rivadavia (Chubut): Plaza Kompuchewe • 19hs.

● Esquel (Chubut): Desde Juntadera hasta la Biblioteca Municipal • 18hs

● San Luis: Plaza Pringles • 19 hs.

● San Juan: Plaza 25 de Mayo • 19hs.

● Mendoza: KM0 Peatonal Sarmiento y San Martin • 19hs.

● Neuquen: Monumento a San Martín • 20hs.

● Chaco: Plaza España • 18hs.

● Formosa: Peatonal • 19hs.

● Corrientes Capital: Salta y Avenida Costanera (Monumento a la madre) • 19hs.

● Posadas (Misiones): Plaza 9 de Julio • 18hs.

● Paraná (Entre Ríos): Explanada de casa de gobierno (plaza Mansilla) • 20hs.

● Traslasierras (Cba): Plaza Villa Las Rosas • 17hs.

● Alta Gracia (Cba): Puente Peatonal • 17hs.

● San Marcos Sierras (Cba): Plaza Cacique Tulián • 20hs.

● Villa Maria (Cba): Plaza Centenario • 18:30hs

● San Francisco (Cba): Plaza Cívica • 20hs

● Rawson (Chubut): Playa Unión, Avenida Guillermo Rawson 1200 • 18:30hs.

● Villa Regina (Rio Negro): Plaza de los Próceres • 20hs.

● Ingeniero Maschwitz (BsAs): Plaza El Dorado, El Dorado 1900 • 18hs.

● Villa La Angostura (Neuquén): Plaza San Martín • 20hs.

● Zárate (Bs As): Festival de Artes en Plaza Italia • 18hs

● Olavarría (Bs As): Rivadavia y San Martín • 18:30hs.

● 9 de Julio (Bs As): Vereda del Banco Nación • 19hs.

● Tandil (Bs As.): Pinto y Rodríguez • 20hs.

● Villa Gesell (Costa Atlántica): Av. 3 y 140 • 20hs.

● Ramos Mejía (GBA): Tanga de la estación • 19hs.

● Claypole (GBA): Plaza de la Copa • 19hs

● Temperley (GBA): Barrio San José, Pasco y Salta • 19hs.

● Burzaco (GBA): en El derrumbe, El Refugio, Teatro La bruma y Los Bemoles. Luego

Ruidazo Musical playón de la estación • 18hs.

● Monte Grande (GBA): Plaza del Tanque • 19hs. (Télam)