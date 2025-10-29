DeLorean Project, la banda patagónica convocada a Lollapalooza, prepara un festival de Halloween de primer nivel este 7 de noviembre El evento será el 7 de noviembre en Matamora Eventos calle Charles Chaplin ex chocolate discos (Río Gallegos). Entradas disponibles en https://tickets.bte.ar o en Darkside ( Kirchner 1060 ) Con tu entrada ayudás a financiar el primer disco de DeLorean Project.

Por Jonathan Becker – Guitarrista y productor de DeLorean Project

—¿Cómo surge esta nueva propuesta de DeLorean Project?

—Después de haber sido convocados oficialmente para participar en una próxima edición de Lollapalooza Argentina, nos encontramos ante un desafío enorme: uno de los requisitos fundamentales para presentarnos es contar con un disco propio. Por eso, el 7 de noviembre realizaremos el DeLorean Fest II – Edición Halloween, un evento que busca recaudar fondos para concretar ese sueño.

—¿Qué tiene de especial este festival?

—Es mucho más que un recital. Fusionamos distintas ramas del arte: habrá shows aéreos, pole dance, shibari, shadow shows, body painting y una puesta visual al estilo cinematográfico. Todo en un ambiente temático de Halloween, con los personajes más icónicos del terror y una ambientación inmersiva. Es una experiencia artística total.

—¿Por qué es importante que el público acompañe?

—Porque apoyar este evento es también apoyar la cultura local. Todo lo recaudado se destina a la producción de nuestro primer disco, un paso clave que nos permitirá representar a la Patagonia en escenarios nacionales e internacionales. Cada entrada, cada persona que asiste, es parte de ese logro colectivo.

—¿Qué se puede adelantar del disco?

—El material contará con colaboraciones muy especiales. Además de las conversaciones avanzadas con Adrián Barilari de Rata Blanca, también vamos a tener la participación de Dolly y Flaco, un artista patagónico que ya tuvo la oportunidad de presentarse en Lollapalooza 2025. Esa conexión nos abrió una gran puerta y un espectro nuevo para poder llevar nuestra música a otros escenarios y consolidar nuestra presencia en la escena nacional.

—¿Cómo definirías este momento para la banda?

—Es una etapa de crecimiento y proyección. DeLorean Project fue destacada tanto a nivel provincial como nacional, y ahora estamos enfocados en dar el siguiente paso. El DeLorean Fest II no es solo una fiesta, sino un puente hacia un sueño compartido: llevar el sonido patagónico al Lollapalooza y a todos los escenarios posibles.

