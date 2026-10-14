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Don Osvaldo ya está en Río Gallegos. La banda encabezada por Patricio “Pato” Fontanet llegó hace instantes al aeropuerto local y se prepara para el esperado recital de este jueves 15 de octubre en el Atlético Boxing Club.

El show forma parte de la nueva gira del grupo y convocará a sus seguidores en la capital de Santa Cruz. Las puertas del gimnasio abrirán a las 19, mientras que el recital está previsto para las 21.

Cómo participar del sorteo de entradas para Don Osvaldo en Río Gallegos

La Opinión Austral, LU12 AM680 y FM Láser, junto a LAX Producciones, lanzaron un sorteo para que los fanáticos tengan la posibilidad de asistir al recital de Don Osvaldo.

Para participar, los interesados deben seguir estos pasos en Instagram:

Darle “Me gusta” a la publicación del sorteo en nuestra cuenta de Instagram

Comentar “¡Quiero mi entrada!” .

. Etiquetar a la persona con la que les gustaría ir al recital.

El sorteo se realizará este jueves al mediodía. Los participantes deberán estar atentos a las redes sociales para conocer el resultado.

Quienes quieran asistir también pueden adquirir las últimas entradas disponibles de manera online, a través de Eden Entradas, o de forma presencial en la boletería del club. La venta presencial estará habilitada hoy de 17 a 20:30, con pago únicamente en efectivo.

Con la banda ya en la ciudad y la cuenta regresiva en marcha, Río Gallegos se prepara para recibir a Don Osvaldo en una nueva noche de música en vivo.