Duki arranca hoy en River dos shows a estadio lleno

El cantante urbano Duki arranca hoy una histórica serie de dos shows a estadio lleno en River, que asume como "un hito" para la escena del trap y para su trayectoria personal, y que encara luego del lanzamiento de su nuevo álbum "Antes de Ameri", que debutó en lo más alto del top mundial.

"Lo veo como una pelea para la cual me estuve preparando todos estos años. Lo que más pensaba es que en el futuro, cuando alguien busque un show mío en vivo, probablemente salgan estos shows en River, entonces desde ese lado, hay un poquito de presión pero también un poquito de goce. Supongo que cuando me pare ahí todo cambie", respondió el rapero argentino ante una pregunta de Télam en conferencia de prensa desde El Monumental el jueves pasado.

Eyectado como uno de los nombres de la escena musical argentina con resonancia internacional, Duki viene de completar una serie de presentaciones en México y llega a estos dos River que se desarrollarán hoy y mañana, y que se realizan con tickets agotados, luego de cuatro shows en Vélez en 2023 y realizar una gira por Estados Unidos con el cartelito "sold out" en las boleterías.

Los shows de Duki se desarrollarán ambos días desde las 21 pero las puertas del estadio de Figuero Alcorta 7597 se abrirán desde las 16.

A las 16.15 tocará Chino CNO y a las 20 Acru, como artistas invitados y soportes del show central.

