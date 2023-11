El estreno de "The Marvels" protagonizó el peor debut de la franquicia en 15 años

"The Marvels", el filme protagonizado por Brie Larson que se estrenó este fin de semana, encabezó el peor estreno de Marvel Cinematic Universe de Disney en Estados Unidos en sus 15 años de historia con apenas 47 millones de dólares, informó la prensa internacional.

Hasta hoy, sólo otras dos películas de la extensa serie ("The Marvels" es la entrega número 33 en 15 años) se estrenaron con menos de 60 millones de dólares: "El increíble Hulk", de 2008, con 55,4 millones de dólares, y "Ant-Man", de 2015, con 57,2 millones.

"The Marvels", dirigida por Nia DaCosta y coprotagonizada por Larson, Teyonah Parris e Iman Vellani, es la secuela del éxito de taquilla de mil millones de dólares de 2019 "Captain Marvel". La película siguiente no se acercó al debut de 153 millones de dólares de su predecesora. Sin embargo, "Captain Marvel" se estrenó ventajosamente entre dos de las películas más importantes de todos los tiempos, "Avengers: Infinity War", de 2018, y "Avengers: Infinity War", de 2019.

En segundo lugar de taquilla, "Five Nights at Freddy's" cayó al segundo lugar con 9 millones de dólares en 3.694 salas en su tercer fin de semana. La adaptación del videojuego de Universal y Blumhouse lleva generando unos 127 millones de dólares en Estados Unidos.

En tercer lugar, "The Eras Tour" de Taylor Swift sumó otros 5,9 millones de dólares en 2.484 salas en su quinto fin de semana de estreno. La película del concierto, producida por Swift y distribuida por AMC Theatres, lleva recaudado 172,5 millones de dólares en Estados Unidos donde superó a grandes éxitos como "Misión: Imposible – Sentencia mortal – Parte uno" (172 millones de dólares) y "Transformers: El despertar de las bestias" (157 millones).

Por su parte, la película biográfica de Priscilla Presley de Sofia Coppola, "Priscilla", se mantuvo en cuarto lugar con 4,79 millones de dólares en 2.361 salas, apenas un 10% menos que el fin de semana anterior.

Por último, el filme de Martin Scorsese, "Los asesinos de la luna", aterrizó en el puesto número cinco con 4,6 millones de dólares en 3.357 salas en su cuarta semana. HAsta ahora, la épica criminal de 200 millones de dólares protagonizada por Leonardo DiCaprio y Robert De Niro lleva recaudados 59,9 millones de dólares en Estados Unidos. (Télam)