El Festival Rock en Baradero da a concer la grilla por días de su edición 2024

El Festival Rock en Baradero anunció hoy la grilla de su edición 2024, en la que

Los Auténticos Decadentes cerrarán la jornada del 29 de marzo, mientras que Rata Blanca hará lo propio el 30, informó hoy la organización del evento que tendrá lugar en esa ciudad bonaerense.

En tanto que Los Jóvenes Pordioseros, La Chancha Muda, Escorpia, La Medianera y Tobías Arribillaga, entre otros, darán un show gratuito el 28 en el escenario “Al río”, ubicado en las afueras del ingreso al Anfiteatro Municipal donde tocarán bandas el 29 y el 30.

El Día 1 lo completan: Los Palmeras, Los Pericos, Usted Señalemelo, Estelares, Nonpalidece, Kapanga, El Plan De La Mariposa, Massacre, Benjamín Amadeo, El Zar, Piti Fernández, Koino Yokan, Ketekalles, Barco, Terapia, Coral, Doppel Gangs, Dum Chica, Buenos Vampiros, Sakatumba, Nina Suárez, El Club Audiovisual, Camionero.

Mientras que el Día 2 estará a cargo de Rata Blanca, Las Pelotas, La H No Murió, Turf, Catupecu Machu, Guasones, Fabiana Cantilo, El Kuelgue, Emmanuel Horvilleur, Dante Spinetta, El Bordo, Nafta, Militantes del Climax, Palta & The Mood, Parientes, Manu Martínez, Ryan, Eterna Inocencia, Las Tussi, Kill Flora, Mugre, WRRN, Mora y los Metegoles, Revistas.

Considerado uno de los festivales más convocantes del calendario de eventos musicales masivos del país, el encuentro propone tres escenarios alternativos, por los que pasarán más de 40 bandas en dos jornadas a puro rock and roll. (Télam)