Enroque de series italianas en la pantalla de Europa Europa

El final de la segunda temporada de la serie policial italiana “Las investigaciones de Lolita Lobosco” y el estreno de otra del mismo origen, el relato de abogados “Vincenzo Malinconico”, son las novedades de la pantalla de la señal especializada Europa Europa en diciembre.

Primero será el turno para la emisión del sexto y último capítulo de la segunda entrega de “Las investigaciones ”, el 6 de diciembre a las 22.

Este policial atravesado por una mirada de género se basa en las novelas de la escritora italiana Gabriella Genisi, y narra la historia de la subinspectora Lolita Lobosco (encarnada por Luisa Ranieri), una hábil detective que regresa a Bari, su ciudad natal, para dirigir una unidad especial conformada por hombres.

La propuesta de la serie original de Rai 1 muestra cómo frente al desafío, Lolita decide reafirmar su encanto y belleza para luchar contra los prejuicios y no dejar de ser ella misma mientras ocupa un cargo de autoridad, se informó en un comunicado.

El 6 de diciembre llegará “Último acto”, el capítulo en el que se verá a Lolita atravesar algunos de sus días más duros de su carrera profesional: “Desde la crisis con Danilo, el asesinato sin resolver de su padre y un atroz crimen cometido en el teatro, que su vida se encuentra desestabilizada. Además el comienzo de una nueva investigación la llevará a un descubrimiento doloroso e inimaginable”, detalla la sinopsis.

Mientras la serie entra en el desarrollo de la producción de su tercera temporada, al día siguiente, también a las 22, será el turno del debut de otra tira italiana de Rai 1, aunque esta vez no se trata de un policial sino de una trama ambientada en el universo del derecho: “Vincenzo Malinconico”, que cuenta con ocho episodios de una hora de duración.

Basada en la novela del escritor Diego De Silva, la serie cuenta la historia del hombre del título, Vincenzo Malinconico (interpretado por Massimiliano Gallo, recordado por “I Bastardi di Pizzofalcone”, también emitida por Europa Europa), un abogado poco exitoso que prefiere los casos sencillos, aunque no siempre puede evitar toparse con problemas.

Hay una cosa que Malinconico sí hace muy bien: filosofar. Mientras deambula por las calles de Salerno, Vincenzo siempre tiene un pensamiento en mente, aunque en general está fuera de tema. El protagonista es un hombre de cerca de 40 años que está separado de Nives, con quien tiene dos hijos, mientras que mantiene una gran amistad con su exsuegra, Assunta.

“Si bien es guapo y las mujeres lo aprecian, no logra concretar una relación amorosa significativa. O al menos así será hasta que conozca a Alessandra Persiano, la abogada más deseada en los tribunales”, se cuenta en un comunicado de prensa. (Télam)