Gosling, criticó la ausencia de Margot Robbie y Greta Gerwig en los Oscar: "No hay Ken sin Barbie"

Ryan Gosling, quien ayer resultó nominado a la categoría Mejor Actor de Reparto por su interpretación de Ken en el exitoso filme "Barbie" de cara a la próxima edición de los premios Oscar, señaló en un comunicado que "No hay Ken sin Barbie", luego de que la Academia dejara afuera del listado a Margot Robbie en la categoría de Mejor Actriz y a Greta Gerwig en la de Mejor Dirección.

"Me siento sumamente honrado de ser nominado por mis colegas junto con artistas tan notables en un año de tantas películas maravillosas. Y nunca pensé que diría esto, pero también me siento increíblemente honrado y orgulloso de que sea por interpretar a un muñeco de plástico llamado Ken", comenzó el comunicado difundido por el actor de "Loco y estúpido amor", "La gran apuesta" y "Dos tipos peligrosos" que recogió la prensa internacional.

"Pero no hay Ken sin Barbie, y no hay película de 'Barbie' sin Greta Gerwig y Margot Robbie, las dos personas más responsables de esta película histórica y mundialmente celebrada", señaló el actor según el sitio especializado Variety.

Luego del año arrollador que tuvo el filme, se esperaba que Gerwig y Robbie fueran dos de las grandes figuras durante los anuncios de ayer. Sin embargo, Robbie fue nominada como productora de la película en la categoría de Mejor Película, mientras que Gerwig aparece en Mejor Guión Adaptado. Las respectivas omisiones en las categorías Mejor Actriz y Directora despertaron fuertes críticas a la Academia.

Sin embargo, el filme está presente en ocho nominaciones: Mejor Actriz de Reparto (América Ferrara), Diseño de vestuario, Diseño de producción y dos Canciones Originales ("I'm Just Ken" y "What Was I Made For?").

"Ningún reconocimiento sería posible para nadie en la película sin su talento, valor y genio. Decir que estoy decepcionado de que no estén nominados en sus respectivas categorías sería quedarse corto", continúa Gosling.

"Contra todo pronóstico -agregó-, con nada más que un par de muñecos sin alma, con poca ropa y afortunadamente sin entrepierna, nos hicieron reír, nos rompieron el corazón, impulsaron la cultura e hicieron historia. Su trabajo debería ser reconocido junto con el de otros nominados muy merecedores".

"Dicho esto, estoy muy feliz por América Ferrera y los otros increíbles artistas que contribuyeron con su talento para hacer de esta una película tan innovadora", concluyó. (Télam)