"Halo": la serie basada en el famoso videojuego vuelve con su segunda temporada

La segunda temporada de "Halo", serie de ciencia ficción basada en la popular y multimillonaria franquicia homónima de videojuegos de Microsoft centrada en una guerra intergaláctica entre la raza humana y una civilización alienígena, podrá verse desde mañana en la plataforma Paramount+ con el lanzamiento de sus dos primeros episodios.

Se trata de una de las superproducciones por el que aquel servicio apostó en pleno 2022, durante las épocas más álgidas de la bautizada "guerra del streaming", para sumar a su catálogo un título convocante, de gran presupuesto y alta calidad de realización, como lo fue "Game of Thrones" para HBO, "The Mandalorian" para Disney+ o "El señor de los anillos" para Amazon Prime Video.

En ese sentido, "Halo" llegó a la plataforma con la ventaja de estar inspirada en aquel juego de culto que desde su lanzamiento en 2001 cosechó millones de fans, con numerosas secuelas y un universo narrativo profundo, con el desafío de trasladarlo a la pantalla para atraer también a quienes no están familiarizados con la historia.

Tras casi una década de reescrituras y de una danza de nombres para asumir su responsabilidad creativa, "Halo" llegó a Paramount+ con un presupuesto de 10 millones de dólares para cada uno de los nueve episodios de su primera entrega y, si bien no se transformó en un fenómeno de audiencias como otras propuestas de alto calibre, sí consiguió una muy buena recibida por parte de la crítica y el público que le terminó de allanar el camino a esta ya prevista continuación.

Ambientada en el siglo 26, la serie tiene como protagonista a Pablo Schreiber -reconocido por su papel como un abusivo guardiacárcel en "Orange Is the New Black"- en el rol de Master Chief Spartan-117, el líder de un grupo de súper soldados modificados genéticamente que lucha para la humanidad una guerra espacial contra una civilización teocrática alienígena conocida como El Pacto.

Bajo dominio de los científicos militares que los crearon, los Spartans se comportan más como máquinas que como personas, aunque cuando Master Chief se pone en contacto con una reliquia en una colonia planetaria atacada por El Pacto comienza a despertar su costado humano y, por consiguiente, a cuestionarse las órdenes que recibe.

En esta nueva temporada, el protagonista percibe que la contienda está a punto de cambiar y con esa perspectiva liderará a su equipo de élite para, en una riesgosa misión, demostrar que El Pacto se prepara para atacar el más importante y sólido refugio de la humanidad y embarcarse en un viaje para encontrar el Halo, un sistema de armas que podría ser la clave para la salvación de la especie.

Junto a Schreiber, el elenco de "Halo" se completa con el regreso de Natascha McElhone, Jen Taylor, Bokeem Woodbine, Shabana Azmi, Natasha Culzac, Olive Gray, Yerin Ha, Bentley Kalu, Kate Kennedy, Charlie Murphy y Danny Sapani; y con la incorporación de nuevos personajes a cargo de Joseph Morgan y Christina Rodlo.

Dirigida por David Wiener y coproducida por Amblin Television -la compañía creada por el cineasta Steven Spielberg-, "Halo", como otras propuestas del género, trata por medio de la acción y aventura temas filosóficos como la inteligencia artificial, la libertad y el control, los efectos imprevisibles de la tecnología, la intolerancia y el totalitarismo. (Télam)