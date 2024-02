La equidad de género en el cine se podría alcanzar en 200 años, aseguró un informe

Al ritmo actual, la equidad de género en el cine se alcanzaría recién en 2215 en Canadá, en 2085 en Reino Unido y en 2041 en Alemania, informó un estudio sobre el impacto de políticas de igualdad de género en la industria que fue presentado hoy en el marco del Festival de Cine de Berlín.

El informe, titulado "Re-Framing the Picture", fue realizado por un equipo de investigación internacional y multidisciplinario que analizó el impacto de las políticas de equidad de género en las industrias cinematográficas de los tres países entre 2005 y 2020.

El estudio también examinó 12.000 películas de 34 países en busca de evidencia del impacto de diferentes políticas, como estándares de diversidad son un requisito para recibir fondos estatales.

Según el portal especializado The Hollywood Reporter, el informe concluyó que si bien hay una mejora en la representación de las mujeres en las industrias británica, alemana y canadiense, el progreso todavía es lento.

En lo relativo a los puestos creativos y gerenciales clave dentro de la industria, todavía están dominados por hombres. En Alemania, en promedio, el 74 por ciento de todos los creativos clave y el 86% de los gerenciales eran hombres. Las cifras en el Reino Unido fueron del 78 por ciento y el 81 por ciento, respectivamente. En Canadá, se situaron en el 77 por ciento y el 82 por ciento.

"Al ritmo actual de progreso, la equidad de género, donde las mujeres ocupan el 50 por ciento de los puestos creativos clave, sólo se logrará en el año 2215 en Canadá (es decir, en casi 200 años), en 2085 en el Reino Unido (en más de 60 años) y 2041 en Alemania (en más de 15 años)", según el informe.

"Las industrias cinematográficas no sólo necesitan más mujeres, sino mujeres en los puestos adecuados", afirmó el profesor Deb Verhoeven de la Universidad de Alberta, uno de los autores del informe.

Verhoeven señaló que "los modestos avances logrados por las mujeres y las minorías de género no se han producido a expensas de los hombres sino que han surgido como resultado de una expansión de la industria más que de un desplazamiento de los hombres".

(Télam)