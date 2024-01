La exitosa "The White Lotus" consolida el reparto para su tercera temporada

Jason Isaacs, Leslie Bibb, Michelle Monaghan y Parker Posey son algunos de los intérpretes que se sumaron al elenco de la tercera temporada de "The White Lotus", la multipremiada serie de antología de HBO que, a través de la sátira y la comedia dramática, sigue a distintos grupos de huéspedes y empleados de una lujosa cadena de resorts cuyas vidas se cruzan de maneras inesperadas.

La próxima entrega de la tira creada, dirigida y escrita por Mike White también incorporó a su reparto a Dom Hetrakul y Tayme Thapthimthong, quienes compartirán pantalla con la actriz Natasha Rothwell, quien fue parte de la primera temporada y había sido anunciada en abril del año pasado.

Además, la producción dio a conocer que los rodajes de los nuevos episodios comenzarán el mes que viene en Tailandia, en puntos como Koh Samui, Phuket y Bangkok, para lo que HBO se asoció con la Autoridad de Turismo de ese país del Sudeste Asiático.

"The White Lotus", que en 2021 comenzó como una miniserie de una sola temporada, ambientada en el paradisíaco escenario de Hawái, mutó luego al formato de antología debido al gran éxito que recibió en su primer año, cuando contó con la interpretación coral de Murray Bartlett, Jennifer Coolidge, Connie Britton, Molly Shannon, Alexandra Daddario, Jake Lacey, Fred Hechinger y Brittany O'Grady, entre más.

En clave de humor negro, la trama sentó su modelo a futuro con eje en el misterio desde el primer capítulo, donde un flash forward devela el trágico hecho que será desarrollado a lo largo de la entrega, mientras recorre distintos conflictos familiares, personales y de la gestión diaria del hotel.

Con la misma temática de personajes adinerados y apáticos alojados en una cadena de cinco estrellas, la segunda temporada se localizó en Sicilia, y tuvo en su elenco una vez más a Jennifer Coolidge, junto a Aubrey Plaza, Haley Lu Richardson, F. Murray Abraham, Adam DiMarco, Tom Hollander, Michael Imperioli, Theo James, Meghann Fahu, Will Sharpe y Leo Woodall.

Consolidada como una de las series mejor recibidas de los últimos años tanto por el público como por la crítica, "The White Lotus" recibió once nominaciones en cinco categorías en los premios Emmy por su primera temporada, llevándose estatuillas en todos los rubros, así como otros tantos galardones en los Emmy Creativos, por lo que se convirtió en la producción más ganadora de las consecutivas ceremonias.

Su segunda entrega, que ganó el Globo de Oro a Mejor serie de antología, espera para conocer los resultados de los próximos Emmy, a los que llega con doce nominaciones. (Télam)