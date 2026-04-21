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Vivas nació en Santo Domingo, un pequeño poblado andino ubicado a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar. Hace cinco años decidió dejar su lugar de origen con la intención de encontrar su lugar en el mundo. “Viajé solo. Siempre tuve esa necesidad de buscar mi lugar”, contó durante su participación en el programa Fuera del Aire.

Santo Domingo, la ciudad de origen de Daniel en Venezuela.Su recorrido incluyó pasos por Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y finalmente Argentina. Sin embargo, uno de los momentos más extremos de su travesía fue el cruce a pie del desierto de Atacama, en la frontera entre Bolivia y Chile, donde debió esquivar controles migratorios junto a otros inmigrantes.

“El 7 de diciembre salimos a caminar al atardecer. Esperamos que oscurezca. Había pozos de dos metros llenos de agua, disparos al aire, perros, drone. Nos tirábamos al suelo como en una película de guerra. Y todo eso con carteles de ‘campo minado’ alrededor”, relató.

Durante ese tramo, Vivas viajaba junto a otras personas en situación similar, entre ellas una mujer embarazada de nueve meses y una niña de nueve años. “Hoy lo pienso y me duele. Todo lo que atraviesan las personas por una oportunidad”, reflexionó.

Tras horas caminando en la madrugada y soportando temperaturas extremas, finalmente lograron cruzar hacia territorio chileno. “Cuando llegué, pregunté dónde estábamos y me dijeron ‘bienvenido a Chile’. Me tiré al suelo, lo besé y agradecí. Siempre hago eso cuando llego a un país nuevo”, recordó.

Así es el cruce fronterizo de Bolivia a Chile. Foto: gentileza Daniel Vivas

Tiempo después, y tras regularizar parte de su situación migratoria, viajó a Buenos Aires, donde permaneció seis meses. Fue allí donde conoció a una familia de Río Gallegos que lo ayudó a instalarse en la capital santacruceña, donde actualmente reside.

Hoy, Daniel Vivas estudia un profesorado de música, escribe poesía, canta y forma parte del grupo musical Kaani. Su historia no solo refleja el recorrido de miles de migrantes en la región, sino también la resiliencia y la búsqueda constante de identidad.

El testimonio fue compartido en el programa Fuera del Aire, conducido por Dalma Vidal junto a Candela Márquez, que se transmite por YouTube y Twitch de La Opinión Austral y se retransmite por la FM Láser 92.9 de Río Gallegos, consolidándose como un espacio donde las historias reales encuentran voz y profundidad.