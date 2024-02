La próxima y última entrega de la saga de terror "El conjuro" ya tiene a su director

La cuarta y última película de la saga de terror "El conjuro", que comenzó a desarrollarse a fines del año pasado, ya fichó a Michael Chaves, quien ya había estado a cargo de "El conjuro: El diablo me obligó a hacerlo", la anterior entrega estrenada en 2021, en el rol de director.

Según informó el sitio especializado The Hollywood Reporter, este será el tercer proyecto de Chaves en esta franquicia luego de que también realizara la reciente "La monja II", uno de los títulos de la narrativa ampliada que incluye además los filmes centrados en la diabólica muñeca "Annabelle".

Aunque aún no se conocen detalles sobre la trama de la futura película, que tiene previsto rodarse a mitad de año y cuenta con guion de David Leslie Johnson-McGoldrick y James Wan -el creador de la saga-, sí se espera que tenga como protagonistas a los investigadores y parapsicólogos Ed y Lorraine Warren, la dupla central de la serie cinematográfica encarnada por Patrick Wilson y Vera Farmiga, frente a un nuevo caso sobrenatural repleto de sustos y posesiones demoníacas.

"El conjuro", estrenada en 2013 con un humilde presupuesto de 20 millones de dólares, se transformó en todo un éxito entre las audiencias gracias a su terrorífico traslado a la pantalla grande de las historias "reales" del verdadero matrimonio Warren, que se involucraba en diferentes episodios paranormales mediante el conocimiento de Ed como demonólogo y de Lorraine como médium y clarividente.

Tras cosechar 320 millones de dólares en recaudación a nivel mundial, la productora New Line decidió construir todo un universo narrativo alrededor del filme con secuelas, precuelas y spin-offs, que al día de hoy generaron más de 2 mil millones de dólares en entradas vendidas. (Télam)