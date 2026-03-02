“La Tercera Silla” de Fuera del Aire: convocatoria abierta para ser parte del programa en vivo El programa de streaming Fuera del Aire, conducido por Dalma Vidal y acompañada por Candela Márquez, abre una convocatoria pública para ocupar la “Tercera Silla”. El ciclo se realiza los lunes, miércoles y viernes de 16 a 18 horas, es transmitido por YouTube y Twitch de La Opinión Austral y retransmitido en simultáneo por FM Laser 92.9. La inscripción se realizará a través de un formulario que será publicado en las redes sociales del medio.

El programa de streaming Fuera del Aire lanzó oficialmente la convocatoria para su segmento “La Tercera Silla”, una propuesta participativa que busca sumar nuevas voces al aire y fortalecer el vínculo con la comunidad. La iniciativa está pensada como un espacio rotativo donde distintas personas podrán compartir en vivo aquello que las apasiona, desarrollan o desean visibilizar.

El ciclo, conducido por Dalma Vidal junto a Candela Márquez, se emite los lunes, miércoles y viernes de 16 a 18 horas, con transmisión en YouTube y Twitch de La Opinión Austral, además de su salida radial en simultáneo por FM Laser 92.9 de Río Gallegos. Se caracteriza por abordar temas de actualidad, cultura digital, fenómenos sociales y miradas humanas sobre la realidad. En ese marco, la “Tercera Silla” se consolida como un espacio de apertura e intercambio directo con la audiencia.

La convocatoria es abierta y está destinada a cualquier persona que tenga un proyecto, emprendimiento, historia, experiencia o temática para compartir. El objetivo es que quien resulte seleccionado forme parte de todo el programa en el piso, integrándose a la dinámica que se proponga para esa edición.

La selección se realizará a través de un formulario oficial que será publicado en las redes sociales de La Opinión Austral. Es fundamental completar todos los datos solicitados, ya que esa información permitirá al equipo de producción ponerse en contacto con quienes vayan siendo elegidos para cada emisión.

Desde la producción remarcaron que la idea es que la “Tercera Silla” rote semanalmente, permitiendo que distintas voces de la comunidad tengan su espacio en el streaming. La propuesta busca generar participación real, visibilizar talentos locales y construir un programa con identidad colectiva.

Quienes deseen formar parte deberán estar atentos a las redes sociales del medio para acceder al formulario de inscripción y conocer las condiciones de participación. “La Tercera Silla” ya está en marcha y promete convertirse en uno de los segmentos más dinámicos y convocantes de Fuera del Aire.