La “fiebre” swiftie se encuentra en todos lados. Por este motivo, la Universidad de Harvard y la Gainesville Florida anunciaron que, en 2024, van a dar un curso sobre la cantante estadounidense Taylor Swift.

Todos los detalles sobre la materia de Taylor Swift

En Harvard, la materia fue titulada “Taylor Swift and Her World” (Taylor Swift y su mundo). Esta, será dictado por la poeta y crítica literaria Stephanie Burt.

Por otro lado, en el centro universitario de Gainesville se llamará “Musical storytelling with Taylor Swift and other iconic female artists” [La narrativa musical en Taylor Swift y otras artistas femeninas icónicas] y lo llevará a cabo la profesora de estudios literarios Melina Jiménez.

Los dos cursos se centrarán en profundizar las letras de Taylor y su impacto cultural. Sin embargo, en la Universidad de Florida, también, se hablará acerca de otras figuras, como: Aretha Franklin, Billie Holiday o Dolly Parton.

