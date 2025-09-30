Lucho González deslumbró en La Voz Argentina con un tema de Bon Jovi: “Estoy muy orgullosa de vos”, lo elogió la Sole El cantante de Río Gallegos cautivó al público y a los coaches con su versión del clásico "Como yo nadie te ha amado" de Bon Jovi. durante el Cuarto Round de La Voz Argentina, consolidándose como una de las voces más prometedoras del certamen.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El cantante de Río Gallegos, “Lucho” González, volvió a brillar en La Voz Argentina al presentar su versión en español del icónico tema de Bon Jovi, “Como yo nadie te ha amado”.

La participación tuvo lugar este lunes durante el inicio del “Todos contra todos”. En esta etapa los participantes de cada team cantan mientras los coaches de los equipos contrarios votan. El menos votado de cada grupo queda eliminado..

Antes de su actuación, el interprete santacruceño expresó su vínculo personal con la canción: “Yo la canté muchísimo de chico; con este tema arranqué con el hard rock. Le tengo que buscar la vuelta para que no sea como Bon Jovi”.

Como de costumbre, no decepcionó y se llevó halagos de todos, especialmente de su coach, Soledad Pastorutti, que no ocultó su admiración y confianza en el cantante: “Yo a “Lucho” lo adoro, lo amo. Es una de mis cartas fuertes en el team y una carta diferente. La verdad que Lucho es un diferente, no quedan voces como la tuya en esta instancia del programa. Vos tenés que defender mucho ese lugar, lo haces siempre muy bien, siempre estoy muy orgullosa y yo con vos duermo sin frazada, como se dice, porque le doy una canción y sé que no estoy sufriendo”

Con esta interpretación, “Lucho” González reafirmó su posición como uno de los favoritos del público. La competencia continúa y el este miércoles se irán dos participantes. Todos los ojos están puestos en cómo avanzan los artistas hacia los cuartos de final.