Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

“Lucho” González, el cantante que deslumbró en “La Voz Argentina” y la criminóloga Vanesa Carbone, vivieron uno de los días más importantes de sus vidas al unir sus caminos en matrimonio en Río Gallegos.

La iglesia de más de 125 años, la más antigua de la ciudad natal de “Lucho”, fue la elegida por la pareja para este sábado celebrar su amor junto a su círculo más cercano.

1 de 19 | FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL. 2 de 19 | FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL. 3 de 19 | FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL. 4 de 19 | FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL. 5 de 19 | FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL. 6 de 19 | FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL. 7 de 19 | FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL. 8 de 19 | FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL. 9 de 19 | FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL. 10 de 19 | FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL. 11 de 19 | Rodeados del afecto de su círculo íntimo, la pareja se casó por iglesia. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL. 12 de 19 | FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL. 13 de 19 | FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL. 14 de 19 | FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL. 15 de 19 | FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL. 16 de 19 | FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL. 17 de 19 | FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL. 18 de 19 | FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL. 19 de 19 | La felicidad de Vanesa Carbone y "Lucho" González tras dar el "sí". FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Tras la ceremonia religiosa, donde dieron el esperado “sí” ante Dios, los flamantes esposos celebraron con una gran fiesta que tuvo lugar en el Club Británico, un espacio elegido para compartir la alegría con sus afectos más cercanos.

La celebración se desarrolló en un clima cálido y distendido, con momentos de emoción, abrazos y sonrisas que marcaron la noche. Familiares, amigos y allegados acompañaron a la pareja en este paso tan significativo, disfrutando de una velada donde no faltaron los brindis, la música y las muestras de cariño.

Como suele ocurrir en este tipo de acontecimientos, las redes sociales fueron protagonistas y se llenaron rápidamente de imágenes y mensajes dedicados a los recién casados. Las publicaciones en Instagram reflejaron la felicidad compartida y la emoción de una jornada que quedará en el recuerdo de todos los presentes.

De esta manera, “Lucho” y Vanesa coronaron una historia de amor que celebraron rodeados de afecto, cerrando una jornada inolvidable y dando inicio a una nueva etapa juntos.