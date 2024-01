Milly Alcock salta de "House of the Dragon" al universo de DC como la futura "Supergirl"

La actriz australiana Milly Alcock, quien saltó recientemente a la fama tras su papel como la joven Rhaenyra Targaryen en "House of the Dragon", será la próxima en encarnar a la prima de Superman en "Supergirl", una de las películas que formarán parte del reinicio del universo cinematográfico de DC (DCU).

Según informó el sitio especializado The Hollywood Reporter, la intérprete de 23 años fue confirmada como la protagonista de "Supergirl: Woman of Tomorrow" en el rol de Kara Zor-El tras la serie de audiciones que llevaron a cabo James Gunn y Peter Safran, los responsables de esa subsidiaria del conglomerado Warner Bros. Discovery que fueron nombrados en octubre de 2022 luego de la la fusión de WarnerMedia con Discovery llevada a cabo meses antes.

Además, se supo que el personaje aparecerá en al menos uno o dos proyectos antes del estreno de su filme en solitario, aunque no trascendió si uno de ellos será "Superman: Legacy", la película que el propio Gunn comenzará a rodar en los próximos meses y que dará inicio formalmente a esta nueva etapa de DC.

"Milly es una joven actriz con un talento fantástico, y estoy increíblemente emocionado de que sea parte del DCU. La primera vez que la vi fue en 'House of the Dragon', pero me voló la cabeza a lo largo de las audiciones y las diferentes pruebas de cámara que hicimos para 'Supergirl'", publicó Gunn al respecto en un posteo en su cuenta de Instagram durante las últimas horas sobre la elección de Alcock para la adaptación del cómic homónimo del guionista Tom King y la ilustradora Bilquis Evely.

Con un libreto a cargo de Ana Nogueira, el filme mostrará a una Supergirl distinta a la que el público conoció en distintas versiones hasta ahora, y que contrastará de lleno con su esperanzador primo: "Vamos a ver las diferencias con Superman, que fue enviado a la Tierra y criado por amorosos padres desde que era un niño, mientras que Supergirl creció en una roca, un desprendimiento de Krypton, y vio a todos a su alrededor morir y ser asesinados de maneras terribles durante sus primeros 14 años de vida antes de llegar a nuestro planeta", había contado Gunn en declaraciones a la prensa un año atrás.

Si bien ya había trabajado en algunos roles menores en series de su país de origen como "A Place to Call Home" o "Upright", Alcock saltó a la fama en 2022 cuando apareció en la mencionada precuela de "Game of Thrones", ambientada unos 200 años de los hechos narrados en la tira original y centrada en la historia de la Casa Targaryen, una pieza fundamental en la afamada serie creada por David Benioff y D.B. Weiss.

"Supergirl: Woman of Tomorrow" será parte del primer capítulo en la nueva tanda de películas del DCU, compuesta por diez nuevos títulos para las pantallas grande y chica que reiniciarán el universo narrativo con el que la franquicia de superhéroes intentó desde 2014 y de manera fallida competir con la megaexitosa apuesta de Marvel.

Esta saga inaugural se llamará "Dioses y monstruos", y abarcará producciones centradas y protagonizadas tanto por personajes ya conocidos de la marca, como Superman y Batman, y otros no tan explorados en el audiovisual, como Booster Gold o la Cosa del Pantano.

El filme que dará comienzo a esta nueva etapa de adaptaciones de la tradicional editorial de cómics será "Superman: Legacy", que llegará en julio de 2025, seguida por "The Authority", centrada en un grupo de humanos con habilidades mejoradas que llevan a cabo su misión de salvar al mundo de maneras poco ortodoxas; "The Brave and the Bold", que traerá la versión de Batman en la que Bruce Wayne descubre que es el padre de un Robin con una moral muy cuestionable; y "Swamp Thing", que con un tono de terror se centrará en e los orígenes de la Cosa del Pantano. (Télam)