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Mirtha Legrand continúa con una evolución favorable mientras permanece internada en el Sanatorio Mater Dei. Este miércoles 30 de septiembre, el centro de salud difundió un nuevo parte médico firmado por su director, el doctor Enrique Echagüe, en el que informó que la conductora se encuentra “muy bien” de la neumopatía que motivó su hospitalización y que atraviesa una “franca mejoría”.

El informe representa una nueva actualización sobre la salud de Mirtha Legrand, quien permanece bajo seguimiento médico desde el 18 de septiembre, cuando debió reingresar al sanatorio pocos días después de haber recibido el alta por un cuadro respiratorio.

Qué dice el nuevo parte médico de Mirtha Legrand

El Sanatorio Mater Dei informó este miércoles que la conductora presenta una evolución positiva del cuadro pulmonar por el que permanece internada. “La Sra. Mirtha Legrand se encuentra muy bien de la neumopatía que motivara su internación, y en franca mejoría”, señala el parte médico difundido por la institución.

El documento agrega un dato relevante sobre la evolución de la conductora: ya no se encuentra en un sector de mayor complejidad, sino que permanece alojada en una habitación común. “Está en una habitación común, acompañada de su familia”, precisa el comunicado firmado por el doctor Enrique Echagüe, director médico del Sanatorio Mater Dei.

La familia de Mirtha Legrand continúa acompañándola durante la internación y, según indicó la institución, agradeció las muestras de cariño que recibió la conductora durante estos días. “Quienes agradecen las muestras permanentes de cariño”, expresa el parte médico en referencia a sus familiares.

“De no mediar cambios, el viernes próximo enviaremos un nuevo parte médico”, señala el comunicado.

De esta manera, la institución mantendrá el esquema de información mediante partes oficiales, una modalidad que comenzó durante las sucesivas internaciones de la conductora y que permite comunicar su evolución a través de información médica institucional.

Por el momento, el nuevo informe no establece una fecha de alta médica. El dato confirmado es que Mirtha permanece internada, aunque en una habitación común y con una evolución que el equipo médico describió como una “franca mejoría”.

Por qué Mirtha Legrand continúa internada

Mirtha Legrand permanece en el Sanatorio Mater Dei desde el viernes 18 de septiembre, cuando ingresó nuevamente al centro de salud luego de haber recibido el alta apenas unos días antes.

En aquella oportunidad, el primer parte médico de la segunda internación informó que la conductora había ingresado por presentar “un cuadro compatible con neumopatía” y que permanecería internada para realizar estudios, recibir tratamiento y cumplir los controles correspondientes.

La neumopatía es un término médico amplio utilizado para describir distintas afecciones que comprometen los pulmones y no identifica por sí mismo una única enfermedad específica. En el caso de Legrand, el diagnóstico comunicado oficialmente por el sanatorio fue el de un cuadro compatible con neumopatía.

Desde entonces, los partes difundidos por el Mater Dei fueron dando cuenta de una evolución favorable y de la continuidad del tratamiento y los controles médicos.

La primera internación de septiembre

La segunda hospitalización se produjo después de una primera internación que había comenzado el 7 de septiembre.

En esa oportunidad, Mirtha Legrand permaneció internada durante aproximadamente una semana por un cuadro respiratorio de tipo bronquial. Recibió el alta el domingo 13 de septiembre y regresó a su domicilio para continuar con el proceso de recuperación.

Sin embargo, cinco días después tuvo que volver al Sanatorio Mater Dei debido a la evolución del cuadro respiratorio. El 18 de septiembre, la institución confirmó oficialmente la nueva internación y explicó que se trataba de un cuadro compatible con neumopatía.

Desde entonces, la conductora permanece bajo seguimiento médico.

La evolución durante la segunda internación

Los partes médicos difundidos durante los últimos días fueron reflejando una evolución favorable.

El 28 de septiembre, el Sanatorio Mater Dei había informado que Mirtha Legrand “continúa evolucionando favorablemente” y que había finalizado el tratamiento antibiótico. En ese momento, la institución también confirmó que la conductora continuaba acompañada por sus familiares y que permanecería internada.

El nuevo comunicado difundido este miércoles 30 de septiembre marca otro paso en esa evolución: el centro médico indicó que Legrand se encuentra “muy bien” de la neumopatía y “en franca mejoría”.

Además, el hecho de que actualmente permanezca en una habitación común constituye el dato específico comunicado por la institución sobre las condiciones de su internación.

El acompañamiento de su familia

Durante toda la internación, la familia de Mirtha Legrand mantuvo un rol cercano y acompañó el proceso de recuperación.

El Sanatorio Mater Dei volvió a destacar ese acompañamiento en el parte de este miércoles, al señalar que la conductora se encuentra en una habitación común junto a sus familiares.

También reiteró el agradecimiento por las muestras de cariño recibidas durante las últimas semanas, cuando la salud de la conductora generó especial atención entre sus seguidores y el público.

La institución continuará comunicando cualquier modificación relevante a través de partes médicos oficiales. Si no se producen cambios, la próxima actualización está prevista para el viernes 2 de octubre.