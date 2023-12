Muere a los 56 años Kamar de los Reyes, el villano Raúl Menéndez en "Call of Duty"

Kamar de los Reyes, el actor puertorriqueño reconocido por ser la cara del villano Raúl Menéndez en la popular serie de videojuegos "Call of Duty", murió a los 56 años en Los Ángeles a raíz de un cáncer contra el que batallaba.

Así lo informó a medios de Hollywood el publicista de su esposa, la también actriz Sherri Saum, madre de sus tres hijos.

De los Reyes contaba con una extensa trayectoria en teatro y televisión iniciada a finales de la década del ´80, cuando se mudó desde Las Vegas, donde se había criado, hasta Los Ángeles, para dedicarse a la actuación.

Su primer gran golpe de popularidad lo tuvo cuando entre 1995 y 1998 fue parte del elenco de la telenovela "One Life to Live", que se emitía por la cadena ABC.

Pero mayor aún sería su reconocimiento en 2012 cuando se puso en la piel del narcotraficante Raúl Menéndez en "Call of Duty: Black Ops II", rol que repitió en la cuarta entrega de esa saga y en "Call of Duty: Vanguard".

En cine, se lo pudo ver en producciones como "Nixon", "The Rookie", "Agente Salt" y "La leyenda del jinete sin cabeza", entre tantas. (Télam)