Reestrenan "Potencia Gutiérrez", de Maruja Bustamante, en el Cervantes

El melodrama pop "Potencia Gutiérrez", escrito y dirigido por Maruja Bustamante, vuelve a la sala María Guerrero del Teatro Nacional Cervantes el próximo 8 de febrero para ofrecer funciones de jueves a domingos a las 21.

La obra que Bustamante escribió y dirige surgió en una residencia creativa que realizó años atrás en el Royal Court Theatre de Londres para dramaturgos de Latinoamérica y donde la consigna era un texto urgente, contemporáneo y que te toque el corazón, se estrenó en diciembre pasado y ahora vuelve para una segunda temporada.

Con Miranda de la Serna, Malena Figó, Emiliano Figueredo, Bel Gatti, Agustín Rittano, Maite Rodríguez Chietino, Alfredo Staffolani, "Potencia Gutiérrez" se deja llevar por la festiva explosión de las comparsas del Litoral y el rap para hablar de las tensiones entre deseos y patriarcado.

"En la obra están los temas que me aquejan, los que me dan gracia y los que me dan miedo. La vida de las mujeres, las corrupciones, la fiesta como escape, el amor salga como salga", contó Maruja Bustamante a Télam en ocasión del estreno en diciembre pasado.

"La obra es un melodrama pop grotesco, busqué actuaciones con sangre, con propuesta, enérgicas y personales porque la obra pedía color, brillo, fuerza. También está la música, el ensamble, busqué que el sonido de la percusión atravesara todo", destacó la autora y directora sobre la puesta. (Télam)